中國疫情蔓延 多國針對中國旅客實施新檢疫措施

（法新社北京2日電） 全球人口最多的國家中國決定放寬嚴格的「清零」政策後，確診病例隨即激增。目前全球約有10餘個國家決定針對來自中國的旅客實施新防疫規定。

廣告 繼續瀏覽後續

以下綜合法新社等媒體報導，整理針對中國入境旅客實施強制篩檢與其他防疫限制的國家/地區。

●台灣

自今年1月1日零時至1月31日（航班表定抵台時間），除維持現行不開放中國觀光客來台政策，搭乘自中國北京、上海、成都及廈門等4個直航航線，及金馬地區民眾春節交通專案的來台旅客，入境時須於機場或港口配合採集唾液檢體進行PCR檢測，並配合7天自主防疫及自我篩檢。

●美國

自1月5日起，美國將要求所有來自中國的入境旅客提供搭機前2日內的陰性篩檢文件，或乘客在過去90天內已康復的證明。

根據美國疾病管制暨預防中心（US Centers of Disease Control and Prevention）說法，可接受的證明包括「PCR或遠端醫療服務進行的家用抗原快篩」。相關規定也適用於來自香港及澳門的旅客。

●歐盟

從1月5日開始，所有從中國入境法國的旅客皆須出示搭機前48小時內進行的PCR陰性或抗原快篩證明。

義大利已對中國入境旅客實施COVID-19強制篩檢；西班牙衛生部也宣布，中國入境旅客須出示COVID-19采檢結果陰性或疫苗完整接種證明。

歐盟國家訂於本周討論針對中國的檢疫聯合政策。即將接任歐盟輪值主席國的瑞典表示，「在引進可能的入境限制上，瑞典正尋求一個適用於全歐盟的政策」。

●澳洲

澳洲要求來自中國（包括香港和澳門）的旅客入境前出示陰性采檢證明，理由是北京方面「缺乏完整（疫情相關）資訊」。

●加拿大

加拿大要求中國入境的旅客出示搭機前2天內的COVID-19陰性檢測證明。

●英國

根據1月5日起生效的規定，所有從中國前往英國的旅客必須在登機前提交陰性檢測證明。

英國政府表示，將對抵達的旅客進行「抽樣檢測」，以監測可能出現的新型變種病毒。

●以色列

以色列將針從中國入境的外籍人士進行病毒篩檢，當局特別設立一個篩檢中心，替自願接受檢測的旅客進行篩檢。

●日本

日本是最早針對來自中國旅客實施檢疫規定的國家之一。當局要求中國入境旅客提交陰性檢測證明。

入境檢測呈陽性的旅客將須在指定設施隔離7天；東京也將限制來自中國的航班。

●韓國

韓國也採取措施，對來自中國的旅客進行病毒篩檢。旅客須在登機前出示COVID-19檢測陰性證明，並須在入境後再次接受篩檢。港澳旅客則不在此限。

●印度

印度政府要求來自中國、香港、日本、韓國、新加坡及泰國共6地遊客，入境前需上傳72小時內的PCR檢測陰性證明。新規1月1日生效。

●摩洛哥

北非國家摩洛哥宣布將徹底禁止所有來自中國的旅客入境，不論國籍。

外交部表示，上述禁令將於2023年1月3日生效，直至另行通知，「以避免摩洛哥出現新一波感染及其他後果」。

●卡達

卡達通訊社（QNA）今天報導，政府將從1月3日起開始要求自中國入境的旅客提供出發前48小時內的COVID-19陰性檢測證明，不論他們是否有接種疫苗。

●印尼

印尼目前尚未跟進美日韓等國，對中國入境旅客採取防疫相關措施，但印尼交通部今天透露，正與疫情小組討論調整入境措施，其中包括與中國有關的條款。

印尼交通部發言人阿迪塔（Adita Irawati）今天向「羅盤報」（Kompas）表示，「目前仍在與疫情小組討論，探討調整措施，包括與中國有關的規定」。

© 2023 AFP