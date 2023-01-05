「炸彈氣旋」強襲加州 州長宣布進入緊急狀態

（法新社洛杉磯4日電） 美國人口最多的加州今天遭「炸彈氣旋」（bomb cyclone）侵襲，狂風暴雨肆虐下，當局警告居民生命財產恐受威脅，尤其是舊金山和沙加緬度周圍地區。州長已宣布進入緊急狀態。

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氣象預報員表示，這次氣旋帶來時速高達110公里的陣風及豪雨，加州地區今天整天可能遭受襲擊，豪雨將一路下到明天。 美國國家氣象局的氣象學者表示，可能出現「大範圍洪災、道路被衝毀、山坡崩塌、樹木傾倒、大範圍停電、商業中斷，最糟糕的是可能造成人員傷亡」。 加州州長紐松（Gavin Newsom）宣布加州進入緊急狀態「以支援因應措施及重建工作」，舊金山市已成立緊急行動中心。

全美電力供應狀況追蹤網站poweroutage.us表示，數十個進出舊金山市的航班已取消或改期，同時有約6萬戶家庭沒電可用。

舊金山市民斯里瓦斯塔瓦（Deepak Srivastava）告訴哥倫比亞廣播公司（CBS）：「我們非常擔心…（我）花了一整天在車庫前的每個入口處堆放沙包並且祈禱希望不會造成更多損失。」

舊金山市府官員表示，他們正在夜以繼日地工作，試圖幫助居民做好準備。

舊金山市公共工程部門官員高登（Rachel Gordon）說：「我們一直非常努力地從加州北部各地取得沙包。」她也警告市民務必認真看待這次風暴，「如果你人在舊金山市，非必要切勿外出」。 這次強烈降雨是由強烈低氣壓構成的「炸彈氣旋」和從海洋吸飽水氣的「大氣河流」（atmospheric river）共伴效應所造成。

氣象預報估計灣區的降雨量將達10公分，附近山區降雨量約為加倍；內華達山脈（Sierra Nevada）積雪厚度將達1.2公尺。

© 2023 AFP