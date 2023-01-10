報告：蒙特婁議定書發揮作用 臭氧層數十年內可復原

（法新社巴黎9日電） 一項今天發表的重要科學評估警告，有助於保護地球生物不受太陽輻射傷害的臭氧層可望於數十年內復原，但為了減緩全球暖化而執行的爭議性地球工程，可能反轉臭氧層復原的進程。 自1970年代中期以來，特定工業用氣溶膠就在距離地球表面11到40公里的平流層不斷消磨臭氧。

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1987年，近200國同意「蒙特婁議定書」（Montreal Protocol），希望藉着禁止特定化學物質來扭轉臭氧層受到的損害。超過200名科學家發現，蒙特婁議定書一如預期地發揮作用，與先前預估結果相符。

劍橋大學教授兼「臭氧耗損科學評估」（Scientific Assessment of Ozone Depletion）共同主席派爾（John Pyle）告訴法新社：「臭氧層正在復原，這是好消息。」

世界氣象組織（WMO）、聯合國環境規畫署（UN Environment Programme）和美國、歐洲聯盟（EU）的政府部門聯合發表一份報告，內容指出，南極洲上空的臭氧耗損最為嚴重，但範圍和厚度應該都會在2066年左右復原。

北極圈上空的臭氧層可能於2045年左右完全復原，其他地區的臭氧層修復則大約會在20年後。

完好的臭氧層能過濾掉大部分太陽短波紫外線輻射，這種輻射有害於生物體的去氧核醣核酸（DNA），可能致癌。

但地表上的臭氧是空氣污染的主要成分之一，會加重呼吸道疾病。

根據報告，有些會耗損臭氧的物質同時也是破壞力強大的溫室氣體，與每年擴大使用這些物質約3%的情況相比，逐步淘汰這些物質有助於避免全球均溫在本世紀中葉上升攝氏1度。

蒙特婁議定書禁用了一些物質，而為了取代這些物質所研發的一類工業用氣溶膠也會形成影響甚鉅的溫室氣體，依據近期修訂的蒙特婁議定書，這類工業用氣溶膠也會在未來30年內被逐步棄用。

但在全球齊心協力處理臭氧層破洞問題之際，卻沒能及時限制碳排放，預防危險的全球暖化。

隨着碳排放量持續增加，能避免最嚴重衝擊的時間已經不多，有爭議的地球工程計畫正成為氣候變遷政策辯論的中心，例如將硫磺粒子釋放到高層大氣來減緩全球暖化的提案。

但今天發表的報告提醒，這種辦法可能會強行扭轉臭氧層復原的進程。

愈來愈多人認為所謂的「平流層氣溶膠注入氣候工程」（stratospheric aerosol injection, SAI）是一種可能的權宜之計，能在很長一段時間內限制氣溫上升，以便從源頭解決問題。 這在自然環境已有前例：1991年，菲律賓的皮納土波火山（Mount Pinatubo）劇烈爆發，噴出數以百萬計公噸的灰塵和碎屑，導致全球氣溫在長約一年的時間裡下降。

科學家計算出，每年注入800萬到1600萬公噸的二氧化硫到平流層里，可讓全球氣溫下降大約1度。去年10月在南極洲上空做的模擬結果也顯示，執行20年的平流層氣溶膠注入工程，可讓全球氣溫下降0.5度。

但有得必有失：這麼做會讓臭氧層消磨到1990年的程度，只剩人類活動產生影響之前的1/3。

© 2023 AFP