埃及出土古墓 溯至3500年前第18王朝

(法新社開羅14日電) 埃及當局今天宣布,在勒克索(Luxor)發現1座距今約3500年的古墓。考古學家認為,墓中葬有第18王朝王室成員的遺骸。

埃及古物最高委員會(The Supreme Council of Antiquities)秘書長瓦奇瑞(Mostafa Waziri)表示,埃及和英國的研究人員在尼羅河(River Nile)西岸着名王後谷(Valley of the Queens)和帝王谷(Valley of the Kings)所在地出土這座古墓。

瓦奇瑞在聲明中說,「迄今為止墓內發現的第1批部件,似乎顯示墓穴可溯及第18王朝」法老艾基納登(Akhenaten)和圖坦卡門(Tutankhamun)時期。

第18王朝是古埃及「新王國時期」(New Kingdom)的第一個王朝,結束於公元前1292年,被認為是古埃及最繁榮的時期之一。

英國研究團團長、劍橋大學學者利瑟蘭(Piers Litherland)表示,這座墓穴可能屬於圖特摩斯(Thutmose)王室家族一名女性成員。

埃及考古學家卡邁爾(Mohsen Kamel)表示,陵墓內部「狀況不佳」,其中包括銘文在內的部分「在古代洪水中被破壞,墓室積滿泥沙和石灰沉渣」。

埃及近年來公布數項重大考古發現,最着名的是在首都開羅以南的撒卡拉(Saqqara)大墓地。

