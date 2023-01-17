科學家首度以雷射引導閃電

（法新社巴黎16日電） 來自6個研究機構的科學家團隊今天說，他們首度利用雷射光束引導閃電，希望這項技術有助於防範致命閃電，有朝一日甚至可能觸發閃電。

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這個科學家團隊多年來以美國發明家富蘭克林（Benjamin Franklin）的風箏實驗概念為出發點來發展，不過他們是以更複雜和精確的雷射來代替簡單的金屬桿。

他們的研究結果刊登在期刊「自然科學光電」（Nature Photonics），當中描述利用從瑞士東北部森蒂斯峰（Mount Santis）山頂發射的雷射光束來引導閃電跟隨路徑走約50公尺。

在2021年夏天的一場風暴中，科學家成功拍下雷射光束引導閃電的影像。干涉儀測量結果顯示，另外3次雷擊也受到引導。

研究主要作者、法國綜合理工學院（Ecole Polytechnique）應用光學實驗室的物理學家胡艾德（Aurelien Houard）說：「我們希望首度證明雷射可以對閃電產生影響，而且最容易引導它。」

不過胡艾德談到未來的應用時告訴法新社：「如果我們能夠觸發閃電，那就更好了。」

這方面技術可望讓科學家得以選擇觸發雷擊的時間點，藉此加強保護戰略設施，例如機場或火箭發射台。

實際上，這將需要雷射電漿具有高導電性，科學家認為他們尚未能掌控這方面技術。

© 2023 AFP