埃及考古新發現 「秘密守護者」墓及金箔木乃伊出土

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（法新社撒卡拉26日電）埃及考古團隊今天表示，他們在首都開羅南郊的撒卡拉墓地，挖掘出一具被金箔覆蓋的木乃伊，可能是埃及迄今出土最古老且最完整的木乃伊，另在附近找到其他4座墳墓。

這片位於古埃及首都曼菲斯（Memphis）的廣闊墓地，被聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）列為世界遺產，這裡有着10多座金字塔、動物墓穴和古老的科普特基督教（Coptic Christian）修道院。

埃及前國家古物部長暨考古學家哈瓦斯（Zahi Hawas）在撒卡拉（Saqqara）墓地挖掘現場宣布最新發現的成果，年代可追溯至埃及第5和第6王朝，時間大約落在西元前25至22世紀。

哈瓦斯說，考古團隊在15公尺深的豎井底下，發現一個大型密封的石灰岩石棺，看起來「就像古埃及人4300年前留下時一樣」，石棺內躺着一具「被金箔覆蓋」的木乃伊，名為伊赫卡謝佩斯（Hekashepes）。

哈瓦斯形容這是埃及迄今發現最古老且最完整的非王室木乃伊之一。

哈瓦斯還說，這次挖掘出最大的古墓，是在距今4300年前在位、第5王朝最後一位法老烏納斯（Unas）的金字塔群里發現，這座墓「以日常生活場景作為裝飾」，屬於一個名為庫努傑德（Khnumdjedef）的祭司、監察員和貴族監督員。

哈瓦斯說，另一座墳墓則屬於名叫梅里（Meri）的祭司，他被法老任命為「秘密守護者」，這是高級宮廷官員才有的祭司頭銜，以授予他執行特殊宗教儀式的權力與權威。

哈瓦斯還說，另外兩座墳墓分別屬於法老裴比一世（Pepi I）金字塔群中的一位祭司，以及法官兼作家菲泰克（Fetek）。

© 2023 AFP