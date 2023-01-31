火星地表驚現熊臉 眼睛鼻子頭部清晰可見

（法新社洛杉磯30日電） 科學家在火星地表上意外發現一個極似熊臉圖案的結構，這張可愛的「熊臉」搶走了瑜珈熊（Yogi Bear）、柏靈頓小熊（Paddington）和小熊維尼（Winnie the Pooh）的鋒頭。

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火星地表上似乎刻畫著一張可愛的泰迪熊笑臉，等着被經過的衛星發現。

火星勘測軌道衛星（Mars Reconnaissance Orbiter）上個月帶着史上最強大的相機進入太陽系時，發現了這張「熊臉」。

科學家將資料處理過後傳送回地球，如今公開這張熊臉的照片。高解析科學實驗相機從2006年起便繞着火星轉。

操作這具「高解析科學實驗相機」（HiRISE）的亞利桑那大學（University of Arizona）科學家說，一座呈現V字形塌陷結構的小山丘構成小熊的鼻部，2個坑洞組成眼睛，外圍的圓形裂縫則勾勒出小熊的頭部輪廓。

這張「熊臉」寬2000公尺，每個五官的形成都有可能的原因，在在顯示火星地表有多麼活躍。

這些科學家表示：「外圍的圓形裂縫可能是因為沉積物堆積在一個遭掩埋的撞擊坑上。」

「鼻部可能是火山口或泥漿噴口，而沉積物可能是熔岩流或泥漿？」

火星勘測軌道衛星搭載6具儀器，高解析科學實驗相機是其中1具，用來捕捉這顆紅色星球上極為精細的畫面，有助繪製火星地表地圖，供未來人類或機器人執行任務用。

過去10年間，研究團隊設法在火星地表發生崩落時捕捉相關畫面，發現了可能是某種液體的深色流體。

此外，研究人員還發現了在火星地表旋轉的塵捲風，以及被一些人認為極似「星艦迷航記」（Star Trek）中的星艦（Starfleet）標誌。

© 2023 AFP