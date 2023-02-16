不認擱置COVID-19溯源 世衛：查到水落石出

（法新社日內瓦15日電） 科學期刊「自然」網站報導，由於中國不願配合，世界衛生組織（WHO）已擱置COVID-19疫情起源的調查工作。世衛組織秘書長譚德塞今天澄清說，世衛會持續調查直到水落石出。

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解開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒從何而來以及病毒如何開始在人群之間相互傳播的謎團，被認為對於防範未來可能的疫情至關重要。

不過，權威科學期刊「自然」（Nature）網站版昨天發表一篇文章指出，由於2019年底率先爆發COVID-19疫情的中國不願配合，世衛組織「悄悄擱置各界期待已久的COVID-19疫情溯源第2階段科學調查」。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）告訴記者：「我們必須持續推動（病毒起源調查），直到找到答案…了解疫情如何開始，是件非常、非常重要也非常關鍵的事。」

他表示，最近已致函中國一名高層官員「尋求合作，因為我們需要合作和資訊透明…才能了解這一切是如何開始的」。

引發激烈爭辯的兩大COVID-19起源理論中，有一派認為病毒是經由蝙蝠自然傳播到作為中間宿主的動物身上，然後再傳染給人類，另一派則認為病毒是因實驗室意外而外溢。

© 2023 AFP