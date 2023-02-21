研究：全球第3例幹細胞移植治癒愛滋

（法新社巴黎20日電） 被稱為「杜塞道夫病人」的男性病患在接受幹細胞移植後，不僅治癒白血病，更成為全球第3名登上科學期刊的愛滋病治癒者。

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這起研究刊登在知名國際期刊「自然醫學」（Nature Medicine），個案是一名未公布姓名、昵稱「杜塞道夫病人」的53歲男性。他在2008年確診感染愛滋病毒（HIV），3年後又罹患恐危及生命的血癌「急性骨髓性白血病」（Acute Myeloid Leukemia）。

2013年，醫療團隊使用一名女性捐贈者的幹細胞，替這名男性進行骨髓移殖，這些幹細胞帶有罕見的CCR5突變基因。過去曾發現這種突變基因可防止愛滋病毒進入細胞。

「杜塞道夫病人」隨後於2018年停止使用抗愛滋病毒治療，醫療團隊連續4年持續檢測，都沒在他體內發現愛滋病毒複發跡象。

這份登上「自然醫學」期刊的研究指出「這個第3起的第1型愛滋病（HIV-1）治癒病例，替未來的治療策略提供寶貴的見解」。

之前另有2例靠幹細胞移殖成功治癒愛滋病的個案登上科研期刊，2名病患分別來自德國柏林與英國倫敦，也都同時患有愛滋病與癌症。

此外，去年幾場不同科學研討會期間也曾公布2名患有癌症及愛滋病患者經類似療法治癒，分別是「紐約病人」及「希望之城病人」，但這2例尚未經科學期刊正式發表。

© 2023 AFP