韋伯望遠鏡新發現 找到宇宙形成初期6大星系

（法新社巴黎22日電） 今天發表的一份最新研究指出，韋伯望遠鏡發現6個宇宙大爆炸不久後形成的大質量星系，形成速度快到顛覆人類認知，令科學家震驚。

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詹姆斯・韋伯望遠鏡（James Webb Telescope）搭載紅外線感測儀器，能夠探測到來自遠古恆星及星系的光，2021年發射升空並於去年7月開始搜集數據。

韋伯望遠鏡得到的數據顯示，早在138億年前宇宙大爆炸發生過後約5億至7億年間，這6個巨大星系就已經存在，當時宇宙年齡僅不到目前的5%。

這項研究刊登在國際頂尖期刊「自然」（Natural），美國國家航空暨太空總署（NASA）的韋伯太空望遠鏡，利用近紅外線相機（NIRCam）在宇宙中不為人知的區域觀測到6個星系。

哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）過去曾捕捉到其中2個星系的畫面，但在觀測影像中若隱若現，並未引起科學家注意。

研究主筆、澳洲旋濱科技大學（Swinburne University of Technology）天體物理學家拉貝（Ivo Labbe）說：「噢，它們是全然不同─真正奇特的產物。」

拉貝還說，要讓這個年輕星系在短短7億年間達到同樣的成長幅度，它的成長速度必須比銀河系快約20倍。

宇宙大爆炸過後，這麼短的時間內就形成如此巨大的星系，已違背目前的宇宙學模型，這個模型是當今科學對宇宙運作的最佳理解方式。

© 2023 AFP