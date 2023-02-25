柬埔寨H5N1禽流感累計2確診 世衛憂疫情人傳人

（法新社巴黎24日電） 世界衛生組織今天表示，柬埔寨11歲女童日前感染H5N1禽流感死亡，她的父親隨後也驗出陽性，坦言擔心禽流感出現人傳人疫情。

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全球自2021年底爆發有史以來最嚴重的禽流感疫情，在野鳥及家禽中造成死亡數創新高，還造成哺乳類動物感染，引發全球關注。

柬埔寨當局23日通報11歲女童死於H5N1禽流感病毒，並采檢她的12名接觸者。女童父親已出現疑似癥狀，經檢驗結果也是陽性。

世界衛生組織（WHO）全球傳染病危害預防部門負責人布里安（Sylvie Briand）今天在線上簡報中告訴記者，近來禽鳥類與哺乳類動物病例數增加，禽流感疫情情況「令人擔憂」，並表示世衛正在根據最新事態發展，評估全球疫情風險。

布里安說：「鑒於這隻病毒在全世界禽鳥類中廣泛傳播，以及人類等哺乳類動物通報病例數增加，全球H5N1疫情令人擔憂…世衛嚴肅看待該病毒可能帶來的風險，並敦促所有國家提高警惕。」

布里安指出，目前還不清楚H5N1禽流感是否已出現人傳人情形，這也是他們關注柬埔寨病例的關鍵原因之一，也或許這2例確診病例是因「同樣的環境情形」而染疫，像是近距離接觸已感染的禽鳥類或其他動物。

© 2023 AFP