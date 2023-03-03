埃及吉薩金字塔藏秘密通道 科學家揭開神秘面紗

（法新社開羅2日電） 埃及古跡最高委員會官員今天表示，科學家在為期7年的國際研究計畫當中，發現吉薩大金字塔里藏有一條秘密通道。

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埃及古跡最高委員會（Supreme Council of Antiquities）在聲明中表示，這條通道長約9公尺、寬約2公尺。

埃及古跡最高委員會秘書長瓦奇瑞（Mostafa Waziri）在金字塔前舉行記者會表示，這條密道距離目前遊客出入的主要入口約7公尺遠，推測可能是為金字塔重新配重而建，或是通往另一個尚未發現內室或空間的通道。

他在會後告訴記者：「我們會繼續掃描，看看我們可以怎麼做…釐清我們在它下面或在通道盡頭能有什麼發現。」

這次新發現出自2015年展開的「掃描金字塔」（Scan Pyramids）計畫，這項計畫是由法國、德國、加拿大、日本等地知名大學和埃及專家團隊於2015年合作發起，利用非侵入式技術觀察金字塔結構內部，包括紅外線熱影像法、3D重建技術及宇宙射線成像。

埃及吉薩大金字塔（Great Pyramid of Giza，又稱古夫金字塔）是古代7大奇景當中最後被發現、也是唯一保存良好的奇景。

吉薩大金字塔是由古夫國王（King Khufu）在公元前約2560年建造的紀念陵墓，當時高度約146公尺，目前則約139公尺高，在法國地標艾菲爾鐵塔1889年建成前，它一直是人類建造出的最高建築物。

「掃描金字塔」計畫的研究人員曾於2017年宣布，在吉薩金字塔內部發現至少長達30公尺的空隙，當時是自19世紀以來首度發現的主要內部結構。

© 2023 AFP