研究：南極融冰加快 威脅未來數百年淡水氧氣分布

（法新社雪梨30日電） 研究發現，南極冰層快速融化不僅會升高海平面，也將拖慢深層海水的循環，對全球氣候和海洋生物帶來龐大影響，衝擊淡水、氧氣和維繫生命營養物質未來好幾個世紀的分布情況。

廣告 繼續瀏覽後續

一項由澳洲新南威爾斯大學（UNSW）科學家率領的研究模擬了南極冰融化對深洋洋流的影響，也就是將海底營養物質衝至海面，以協助魚類維持生命的作用。

根據昨天在「自然」（Nature）期刊刊出的研究報告，最新模擬結果顯示，如果全球碳排量一直居高不下，南極冰融化將導致海洋深層的水循環「大幅減緩」。

研究報告指出，在碳排量高的情況下，到了2050年，海洋最深處水域的「翻轉循環」（overturning circulation）將減緩40%。

協調這項研究的新南威爾斯大學氣候教授英格蘭（Matthew England）表示，人們將於2050到2100年間的某個時間點開始看到它對地表生產力的影響，「今天出生的人將會活到那個時候，所以這絕對是未來社會將面臨的挑戰」。

研究警告，這種影響將持續至「未來的好幾個世紀」。

科學家表示，每年都有數兆噸冰冷、高鹽度、含氧量高的水在南極洲周圍下沉，將一股深水流往北送至印度洋、太平洋和大西洋。

然而，融冰量愈大，南極海水的密度和鹽度就會愈低，深水流就會放緩，進而衝擊氣候、海平面以及海洋生態系統。

英格蘭表示，如果4000公尺以下的海水停滯不動，「將導致營養物質只能留在深海，海洋生物在海面附近可獲得的營養物質也會減少」。

© 2023 AFP