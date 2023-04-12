探索冰凍衛星生命跡象 木星冰月探測器將升空

（法新社法屬圭亞那庫魯12日電） 太陽系許多廣闊而長久隱藏的海洋是否可能充滿外星生命？隨着歐洲的「木星冰月探測器」13日將升空調查木星的冰冷衛星，人類尋找地球外生命的全新篇章也將揭開序幕。

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義大利天文學家伽利略400多年前首度發現木星的冰冷衛星，這些衛星距離太陽如此遙遠，以致於人們總認為它們不可能成為孕育生命的後花園。

歐洲太空總署（ESA）「木星冰月探測器」（Jupiter Icy Moons Explorer, JUICE）任務科學負責人之一、法籍天文物理學家庫斯特尼斯（Athena Coustenis）告訴法新社，直到近來，人們還認為太陽系的宜居帶「僅止於火星」。

但美國國家航空暨太空總署（NASA）伽利略號（Galileo）太空船1995年探測木星，以及較近期的太空探測船卡西尼號（Cassini）土星之旅，都讓科學家大開眼界。

把氣體構成的巨大星球本身排除在外是正確的，但他們冰凍的衛星為在地球附近發現生命帶來新希望，特別是木星的木衛二（歐羅巴，Europa）和木衛三（甘尼米德，Ganymede），以及土星的土衛二（恩賽勒達斯，Enceladus）和土星最大衛星土衛六（泰坦，Titan）。

在這些衛星的冰凍表面下，據猜想有巨大的液態水海洋，而我們知道，水是構成生命的關鍵成分。

歐洲太空總署木星冰月探測器計畫科學家阿托貝利（Nicolas Altobelli）表示，這會是人類「首度探索火星和木星之間凍結線以外的棲息地」。

阿托貝利今年稍早告訴法新社，越過這條線，溫度便驟降，「地表上亦不復存在液態水」。

木星冰月探測器任務明天將於歐洲位於法屬圭亞那庫魯（Kourou）的太空發射場展開，進行為期8年的太空探索之旅。

到了2031年7月，木星冰月探測器將進入木星軌道，屆時將探索木衛三、木衛二和另一顆冰凍衛星木衛四（卡利斯托，Callisto）。

接着，木星冰月探測器將於2034年進入木衛三軌道，屆時會成為首度環繞地球以外衛星軌道的太空船。

木衛三除了是太陽系最大衛星，也是唯一一個有自己磁場的衛星，能防止受到危險的輻射傷害，而這還只是木衛三隱藏的海洋可能為生命提供穩定環境的多個跡象之一。

與探索火星的類似任務把重點放在尋找早已滅絕的古代生物跡象不同，科學家希望木星的冰凍衛星仍存有生物體，即使只是微小或單細胞生物。

© 2023 AFP