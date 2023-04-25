西班牙乾旱又遇異常早到熱浪 恐釀野火

（法新社馬德里24日電） 西班牙今天將面臨一場異常早臨的熱浪襲擊，引發外界擔憂可能出現森林野火。西班牙今年來乾旱，氣候乾燥程度導致一些農民甚至選擇春天不栽種作物。

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西班牙國家氣象局（AEMET）的一名發言人在社群媒體推特（Twitter）上表示，部分地區的氣溫預計將比歷來平均高出攝氏15至20度。

西班牙消防機關警告，由於天氣炎熱，發生野火的「風險很高」。

去年西班牙史上最熱的一年期間，野火焚燒面積居歐洲之冠。西班牙政府和獨立專家認為，異常高溫是氣候變遷造成。

今年西班牙乾旱時期拖長，導致野火季節比往常更早到，3月就出現了第一場大火。

根據歐洲森林火災資訊系統（European Forest Fire Information System）的數據，今年到目前為止，野火已在西班牙焚燒了大約5萬4000公頃土地，相較去年同期僅略超過1萬7000公頃。

西班牙今年降水不足的問題，在東北部加泰隆尼亞地區尤為嚴重，當地水庫目前蓄水量僅1/4。水量不足導致限水，巴塞隆納及其周邊居民已禁止向游泳池注水。

西班牙氣象局表示，氣溫預估到周日與下周一才會下降，「結束這場在一年此時的異常高溫」。

乾旱對西班牙農業帶來沉重打擊。由於缺水，許多農民今年春天決定不栽種作物。西班牙農業部長普拉納斯（Luis Planas）上周表示：「我們正處於艱難時期。」

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）上周指出，西班牙必須「重新思考」管理水資源的方式，因為水是「越來越稀少的資源」。

根據西班牙主要農牧業者工會「農牧組織協會」（COAG）估計，降水不足已導致西班牙60%的農田「窒息」。

去年發表在英國「自然地球科學」（Nature Geoscience）期刊的一份研究報告顯示，受到氣候變遷產生的大氣高壓系統影響，西班牙部分地區正經歷千年以來最乾旱時期。

聯合國（UN）示警，西班牙近75%的土地可能面臨沙漠化。

© 2023 AFP