雲層能挾帶抗藥性細菌 研究人員：風險不大

（法新社蒙特婁28日電） 研究顯示，雲層能挾帶抗藥性細菌並散布世界各地，不過研究人員也表示，風險其實可能不大。

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這項研究上月發表於「整體環境科學」（Science of The Total Environment）期刊。魁北克（Quebec）拉瓦爾大學（Laval University）和法國中部克勒蒙奧弗涅大學（Clermont Auvergne University）研究人員從雲層樣本中發現的細菌，找尋抗生素抗藥性基因。

這項研究並未就抗生素抗藥性細菌在大氣中傳播的可能健康影響做出結論，推估只有5%到50%的有機體能存活且可能活躍。

但主要研究人員羅西（Florent Rossi）表示，風險其實可能不大。他解釋說，「大氣對細菌來說壓力很大，我們發現的大多數為環境細菌」，而這種細菌對人類較無害，「所以人們不應該害怕在雨中散步」。

他補充表示：「目前不清楚這些基因是否會傳遞到其他細菌身上。」

不過他說，大氣監測有助於查明抗藥性細菌的來源，就像COVID-19（2019冠狀病毒疾病）和其他病原體的廢水測試，「以限制它們擴散」。

© 2023 AFP