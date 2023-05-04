科學家首目擊恆星吞噬行星 恐預示地球最終命運

（法新社巴黎3日電） 科學家今天表示，他們首次觀察到一顆垂死的恆星吞噬一顆行星，可能預示地球在大約50億年後終將被太陽吞沒的命運。

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美國天文學家說，與這次宇宙爆炸相比，太陽最終吞噬地球時只會造成「微小擾動」。

科學家認為，當大多數行星繞行的主恆星能量耗盡時，它們也將迎來生命盡頭。垂死的恆星會迅速膨脹並轉變成一顆紅巨星，一口吞掉擋在其軌道上的任何物體。

天文學家過去已捕捉到恆星吞噬行星的前後對比畫面，但從未目睹恆星吞噬行星的過程。

研究報告主筆、美國麻省理工學院（MIT）博士後研究員基沙雷德（Kishalay De）說，揭開這個意外發現的過程宛如一篇「偵探故事」。

他說：「一切始於大約3年前，當時我正在查看茲威基瞬變探測器（Zwicky Transient Facility）的調查數據，這個探測器每晚都會拍攝天空影像。」

他偶然發現一顆恆星的亮度在10天內增加了100多倍。這顆位於銀河系的恆星距離地球約1萬2000光年，靠近天鷹座。

並未參與這項研究的巴黎天文台（Paris Observatory）天文學家蒙塔奇（Miguel Montarges）說，這顆恆星的溫度比被吞噬的行星高了幾千度。

他告訴法新社：「就像是把冰塊丟進沸騰的滾水中。」

研究報告共同執筆人、哈佛大學（Harvard University）博士後研究員麥勞德（Morgan MacLeod）說，迄今在太陽系外發現的數千顆行星中，大多「終會面臨這種命運」。

相比之下，地球很可能不會發出巨響，而是以一聲嗚咽結束一生。

麥勞德說，大約50億年後，當太陽膨脹吞噬水星、金星和地球時，將產生「不那麼劇烈的擾動」，因為岩石行星比氣態巨星小得多。

他說，地球在被吞沒前，就已變得「非常不適合居住」，因為垂死的太陽會讓地球上的水全部蒸發。

天文學家說，這項發現「說明了我們的存在轉瞬即逝」，在太陽系生命周期經過數十億年後，地球末期「可能會在僅持續幾個月的最後一閃中結束」。（譯者：劉文瑜/核稿：陳政一）

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