美國NASA計畫建月球基地 太空業研發月球車、居住艙

（法新社美國科羅拉多泉4日電） 美國國家航空暨太空總署（NASA）下一次登月時，打算在月球長期停留。根據阿提米絲（Artemis）任務，NASA計畫首度在地球以外的天體留守人員。

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但建造月球基地並非易事，需要發電機、月球車與居住艙，太空產業正在競相剋服這些技術挑戰。

太空公司Dynetics「月球地形車」（Lunar Terrain Vehicle）的主要系統工程師戴維斯（Neal Davis）告訴法新社說：「這是工程界的超級盃（Super Bowl）。」

Dynetics上月在科羅拉多泉（Colorado Springs）舉行的太空研討會（Space Symposium），公布月球地形車的原型設計。

但NASA副署長佛里（Jim Free）表示，可能要等到較後期的阿提米絲任務時，「我們才會開始考慮在月球表面增建永久居住艙」。NASA還有7次阿提米絲任務。

預計讓人類重返月球的「阿提米絲3號」要等到2020年代晚期才會執行，因此居住艙要等到2030年代才會動工建造。

佛里又說，月球基地可能包括數個據點，以分散科學探索目標，並為登月提供更多彈性。

● 為月球基地提供網路 市值達千億美元

儘管時程還很遠，各大航太企業已磨拳擦掌加入戰局。Crescent Space執行長藍敦（Joe Landon）說：「第0步是建立溝通管道。想想看搬進新公寓時，你必須先接電話並連上網路。」Crescent Space是洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）新創的子公司，專門提供月球相關服務。

從發射兩枚衛星開始，Crescent Space希望成為月球的網路與全球衛星定位系統（GPS）提供商。

這將減輕NASA深太空通訊網（Deep Space Network）的壓力，讓深太空通訊網不至於在接下來的任務過熱，包括民間任務。藍敦估計，月球市場價值將於未來10年達1000億美元（約新台幣3兆元）。

接着，下一步是照明。有220名員工的Astrobotic是獲NASA挑選參與研發太陽能板的3家公司之一。

月球南極有以冰型態存在的水，是阿提米絲3號預計的着陸點，科學家因此打算把太陽能板設置在那，但太陽在當地幾乎升不過地平線之上，若要設置太陽板就必須垂直擺放。

Astrobotic月表系統主任普羅文札諾（Mike Provenzano）說，Astrobotic太陽能板高18公尺，在電纜連接下綿延好幾公里。太陽能陣列將固定車輛上，如此一來就能隨車移動到不同地點。

● 沒有車頂的月球車 須耐低溫能自動操作

為了執行科學探索任務，NASA委託業界研發一款兩人座的未加壓月球探測車，也就是少了車頂的「敞篷」探測車，期望能在2028年前準備就緒。

跟阿波羅（Apollo）任務月球探測車不同的是，它將必須具備沒有太空人也能自動操作的能力。這代表探測車必須有能耐在月球攝氏負170度的嚴寒夜晚熬過兩周的時間。

許多公司已開始着手研發。洛克希德馬丁已與通用汽車（General Motors）合作，側重通用在電動車與越野車上的專業知識。

● 居住艙五臟俱全 可充氣具移動性

最後，登月人員需要有個地方讓他們脫下安全裝備、打電話回家報平安。

NASA已授予德州3D列印公司Icon價值5720萬美元的合約，研發在月球建造馬路、跑道還有房屋所需的科技。這背後構想是利用月球土壤當作建材。

然而，洛克希德馬丁等其他企業則在發展充氣居住艙的概念。充氣居住艙內將有卧房、廚房與擺放科學儀器的房間，且整個艙都架在支架上，具備可移動的機動性。

而美國阿提米絲重返月球計畫，其實是一個更遠大計畫的跳板：協助NASA至更遙遠的火星執行任務。

洛克希德馬丁月球探索活動（Lunar Exploration Campaign）副總裁希爾曼（Kirk Shireman）說：「無論我們花多少經費研發種種系統給月球任務使用，我們都希望相同的系統能應用在火星任務上。」

© 2023 AFP