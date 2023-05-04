衰退速度大減 禮來阿茲海默症新藥將速送審

（法新社華盛頓3日電） 美國藥廠禮來公司（Eli Lilly）今天宣布旗下實驗性阿茲海默症藥物能顯着減緩認知及功能衰退，儘管部分患者出現嚴重副作用，專家仍肯定這樣的結果「非凡」。

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針對近1200名阿茲海默症早期患者的分析中，與安慰劑相比，實驗性阿茲海默症藥物Donanemab於18個月期間讓衰退速度減緩了35%。

測量方式是以「綜合阿茲海默症量表」（Integrated Alzheimer's Disease Rating Scale, iADRS）為標準，評估患者執行日常事務的能力，像是管理財務、駕駛汽車、從事嗜好，以及談論時事等。

Donanemab的副作用包括近1/4接受治療的患者大腦有部分區塊出現暫時性腫脹，且實驗組和安慰劑組分別有31%和14%的患者出現微出血癥狀。

2名患者過世與藥物副作用有關，而另有第3名患者也可能是因治療過世。

不過，這樣的數據仍大獲獨立專家的肯定，直指Donanemab有潛力，若經當局核准，能大幅改善阿茲海默症患者的生活品質。阿茲海默症是目前最常見的失智症類型。

美國今年1月核准另一款由美國藥廠百健（Biogen）和日本衛採製藥（Eisai）研發的阿茲海默症藥物Lecanemab，這款藥物讓退化速度減緩27%，同樣讓專家叫好。

禮來表示，公司會迅速將研究結果提交給美國食品暨藥物管理局（FDA）和其他全球監管機關。

禮來科學長兼醫學長斯可夫隆斯基（Daniel Skovronsky）透過聲明表示，「Donanemab在實驗中對阿茲海默症患者產生了正面的臨床結果及統計顯着意義，讓我們欣喜萬分」。

© 2023 AFP