世衛解除COVID-19全球公衛緊急狀態 呼籲各界勿懈防

（法新社日內瓦5日電） 世界衛生組織（WHO）今天宣布，COVID-19不再構成全球衛生緊急事件。這場歷時3年的疫情不僅造成至少數百萬人死亡，還為世界經濟帶來浩劫、加重貧富不均。

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法新社報導，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在記者會上表示，他滿懷希望宣告，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）不再屬於「國際關注公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern，PHEIC）。

譚德塞指出，COVID-19疫情估計奪走「至少2000萬人」性命。這個數字比各國官方紀錄的合計不到700萬人死亡還高出近2倍。

世衛針對COVID-19成立的獨立緊急委員會昨天召開第15次會議，同意疫情不再達到世衛最高等級警報水準，促使世衛今天做出上述宣告。

不過譚德塞警告，這並不意味危險已經完全結束。他提醒說，如果情勢出現變化，仍可恢復COVID-19的緊急事件狀態。

譚德塞表示：「任何國家現在可能採取的最壞舉動，是把這項消息當作降低防備的理由，來廢除已經建立起的系統，或是向人民釋出COVID-19是完全不值得擔憂的訊息。」

世衛最早在2020年1月30日宣告COVID-19屬於「國際關注公共衛生緊急事件」。當時這個神秘的新病毒疾病數周前才在中國首度被發現，且感染人數不到100例，中國以外地區也未傳出死亡病例。

不過，直到譚德塞在2020年3月11日將COVID-19疫情形容為大流行，才引發許多國家對這個疾病的危險度覺醒。然而，COVID-19的SARS-CoV-2病毒此時已經開始在全球造成死亡人數狂飆。

© 2023 AFP