拉斯維加斯節水有成 成區域模範生

（法新社拉斯維加斯7日電） 地處沙漠的美國拉斯維加斯以縱慾尋歡的綠洲形象聞名於世，但提到節水，這裡可是你想都想不到的模範城市。

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約230萬人居住在乾旱的拉斯維加斯谷（Las Vegas Valley），每年還有多達4000萬遊客被其巨大的賭場和飯店吸引前來觀光。

因應內華達州最多隻能使用科羅拉多河（Colorado River）總水量2%的限制，拉斯維加斯採行禁鋪設草坪、限制游泳池大小等嚴厲措施，因此過去20年間人口雖激增一半以上，科羅拉多河水使用量卻減少近1/3。

南內華達州水務局（Southern Nevada Water Authority）發言人麥克（Bronson Mack）表示：「表面看來拉斯維加斯好像浪費又放縱，但我們的社區其實非常節水。」

這要歸功於2000年代初嚴重乾旱時期，內華達州制定的一套嚴苛法律、財政激勵和教育措施。

而現在，當聯邦官員考慮在美西各地強制採行限水措施，節水有成的拉斯維加斯頓時成為「節水明星」、「模範城市」。

在賭城大道（Las Vegas Strip）上，着名的賭場景點，如百樂宮酒店（Bellagio）的噴泉和威尼斯人酒店（Venetian）的運河，都使用來自私人水井的非飲用地下水。

在寬廣的郊區，一大早，「水巡邏」車就閃着燈繞行街頭，查看住戶的撒水裝置有無損壞，或有沒有水管破裂漏水。

調查人員會錄下違規行為，若為初犯，就在草皮上立個警告旗，屢犯者則直接開罰。

調查員多納魯馬（Cameron Donnarumma）說，有些屋主對於大清早就有「查水表警察」出沒感到「無奈」，但多數人都很配合。

事實上，「查水表警察」也得靠居民透過應用程式（App）檢舉浪費水的鄰居，他們平均每天有20至50次是因接獲App檢舉而登門查水表。

到2027年，除了透天厝，拉斯維加斯將全面禁止對純為美觀設置的「非功能性」草皮澆水。

拉斯維加斯政府提供屋主每平方英尺3美元補助，鼓勵他們移除草皮，改鋪滴灌植物等更省水的替代品。

© 2023 AFP