改善風暴預警系統 NASA成功發射2顆監測衛星

（法新社華盛頓8日電） 美國國家航空暨太空總署（NASA）今天成功發射2顆小型監測衛星，以從紐西蘭的一座基地追蹤熱帶風暴。這項計畫旨在改善對毀滅性風暴的天氣預報。

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新的風暴監測器，由太空發射公司「火箭實驗室」（Rocket Lab）製造的火箭送入軌道，可每小時飛越颶風（或太平洋的颱風）上方，而現有衛星每6小時才會飛越一次。

NASA科學家麥卡蒂（Will McCarty）在TROPICS任務記者會上說，研究人員將能觀測風暴每小時的變化。

他說：「我們仍需要大型衛星。新任務將使我們有能力為現有旗艦衛星增添更多資訊。」

另1具由火箭實驗室打造的運載火箭將在大約2周內發射，屆時將搭載另2顆衛星，以組成包含4顆監測衛星的「衛星群」。

新的衛星將可收集降雨量、氣溫、濕度等資訊，以協助科學家判斷颶風登陸的地點以及強度，進而幫助沿海地區居民為可能的疏散行動做好準備。

TROPICS計畫主管吉姆（Ben Kim）說，「國家颶風中心（National Hurricane Center）和聯合颱風警報中心（Joint Typhoon Warning Center）等多個組織皆已準備接收熱帶風暴衛星影像，以協助預報員」。

長遠來看，深入了解熱帶風暴的形成和演變，也可能有助改善氣候模型。

TROPICS衛星群最初計畫由6顆、而非4顆衛星組成。不過首批的2顆衛星在去年6月升空後不久，因阿斯特拉太空（Astra Space）公司製造的Rocket 3.3運載火箭發生故障，助推發動機太早關閉，導致監測衛星遺失。（譯者：施施/核稿：陳政一）

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