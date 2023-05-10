高溫乾燥釀「完美風暴」 助長加拿大西部極端野火

（法新社蒙特婁9日電） 根據研究人員的說法，乾燥的植被、創紀錄的溫度和強大的風，這種構成「完美風暴」的天氣現象助長今年加拿大西部亞伯達省的大規模森林野火。

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科學家指出，野火的範圍以及今年這麼早就已出現，說明了氣候變遷的影響。

亞伯達省（Alberta）省長史密斯（Danielle Smith）說：「我們已經有39萬公頃的土地被燒毀，這已是典型火災年的10倍，而我們才剛剛開始而已。」亞伯達省已宣布進入緊急狀態。

她今天告訴媒體：「這是一個非比尋常（和）前所未有的事件，這是我認為我們未來必須做好準備的重大事件。」

大約已有3萬人遭到下令撤離家園，數以百計的消防員則努力控制火勢。

加拿大自然資源部森林火災專家布蘭傑（Yan Boulanger）告訴法新社：「這是特殊的一年，因為燒毀面積累積非常迅速，發生大型火災的次數也非常多。」

布蘭傑說，絕大多數野火都是人為引起，包括菸頭、沒有適當熄滅的營火或者有時是惡意行為。

加拿大環境部氣象學家藍恩（Terri Lang）說，乾燥的環境使春天成為「危險的時刻」。

藍恩告訴法新社，5月初出現的天氣現象，「給亞伯達省帶來真正反常的炎熱和乾燥環境。」

一道高壓脊推開降雨，並保持高溫，打破亞伯達省的幾項溫度紀錄。

另外，寒冷北方和溫暖南方之間的典型溫差助長了強風。

藍恩說：「這是一場完美風暴。」

布蘭傑說，「如果天氣條件仍然極端，野火可能持續數周或好幾個月」。

© 2023 AFP