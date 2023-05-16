熱帶氣旋摩卡重創孟加拉灣 緬甸增至29死

（法新社緬甸實兌15日電） 熱帶氣旋摩卡（Cyclone Mocha）襲擊孟加拉灣，隨着緬甸西部通訊緩慢恢復，死亡人數持續增加，今天據報有29人喪生。

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法新社報導，摩卡在孟加拉的科克斯巴紮爾（Cox's Bazar）和緬甸實兌市（Sittwe）之間登陸，風速高達每小時195公里，是十多年來侵襲孟加拉灣（Bay of Bengal）的最強風暴。

氣旋已於昨天深夜大致離去，孟加拉境內收容約100萬名洛興雅族的難民營幸運逃過一劫。官員表示，營區並未傳出人員死亡。

一名洛興雅營地負責人告訴法新社，實兌西北部的空多卡村（Khaung Doke Kar）有24人喪生；由於害怕緬甸軍政府報復，這名負責人要求匿名。

他說，其他數人恐怕已於低窪地帶失蹤。這片地區是洛興雅村落和流離失所者紮營所在地。

法新社在當地拍攝的畫面顯示，木製漁船碎成片片，成堆地積在岸邊。

緬甸軍政府稍早聲明表示，緬甸境內至少有5人喪生，另有「一些居民」受傷，但未提供細節；此外，全國有超過860棟房舍和14家醫院或診所損毀。

與若開邦（Rakhine）首府實兌的通訊今天仍然斷斷續續。氣旋追蹤單位表示，約有15萬人口的實兌在這次風暴中首當其衝。

在孟加拉方面，官員說，當地已疏散75萬人。（譯者：紀錦玲）

© 2023 AFP