私人企業攜手太空總署 應用衛星遏止氣候變遷

（法新社華盛頓18日電） 從可以準確定位工業污染源，到可以追蹤颶風每小時動態的衛星，太空已成為遏止氣候變遷的主要領域。

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發射衛星促進太空總署和私人企業之間的合作，合作成果最豐碩的領域包括追蹤溫室氣體排放。

歐洲聯盟太空計畫哥白尼（Copernicus）任務的其中一顆衛星，定期監測大氣中非常強的溫室氣體甲烷。這顆衛星掃描整個地球的解析度為幾公里，因此難以精準鎖定確切的來源，這時候私人企業就派上用場。

加拿大環境監測公司GHGSat目前有9顆小衛星在軌道上，每顆都有微波爐那麼大。它們的任務是飛越石油和天然氣設施的上空，監測甲烷有無泄漏。透過在高度較低的軌道上運行，這些衛星可以詳細查看每個設施的狀況。

GHGSat創辦人傑曼（Stephane Germain）告訴法新社：「把衛星想成是廣角鏡頭相機，而不是長焦鏡頭相機。」哥白尼團隊與GHGSat經常保持聯繫，告訴GHGSat該把相機鏡頭瞄準何處。

GHGSat之後將其資訊出售給石油公司，例如道達爾集團（Total）、雪佛龍公司（Chevron）、埃克森美孚公司（ExxonMobil）和殼牌集團（Shell）。

傑曼說：「越來越多企業對此感興趣，因為他們意識到必須更加了解自己的碳足跡。」特別是因為他們的客戶堅持要更加妥善計算碳排的生命周期。

GHGSat估計它已經阻止相當於1000萬噸二氧化碳進入大氣層，也就是130萬個家庭一年的能源使用量。

法國的Absolut Sensing等公司也計畫進入該領域。另一家公司Kayrros雖然沒有自己的衛星，但正在分析哥白尼的數據，來追蹤最大宗甲烷外泄狀況。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）

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