研究：全球逾半大湖和水庫乾涸中 威脅20億人口

（法新社華盛頓18日電） 今天公布的一項研究指出，超過半數的世界大湖泊和水庫面積正在縮小，使得人類未來的用水安全蒙受風險，氣候變遷和非永續性水資源消費則是此一現象的罪魁禍首。

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國際研究團隊報告指出，世界上一些最重要淡水資源，從歐洲和亞洲之間的裏海（Caspian Sea）到南美洲的的喀喀湖（Titicaca），在近30年時間裡，以每年約220億噸的累積速度在流失，這大約是美國最大水庫米德湖（Lake Mead）水量的17倍。

這篇論文在「科學雜誌」（Science）上發表。科羅拉多大學波爾德分校（University of Colorado at Boulder ）教授、論文共同作者拉賈戈帕蘭（Balaji Rajagopalan）說：「全球湖泊都陷入困境，影響廣泛且深遠。」

拉賈戈帕蘭說：「這確實引起了我們的注意，世界上25%的人口生活在水源呈下降趨勢的湖泊流域中。」他表示，這意味相關發現會對約20億人口造成影響。

為了系統性研究這個問題，來自美國、法國和沙烏地阿拉伯的科學家團隊運用1992年至2020年間的衛星觀測資料，研究地球上1972個大型湖泊和水庫。

發生在裏海和鹹海（Aral Sea）等大型水體的環境災難受人注目，向研究人員發出更廣泛警訊。

全球淡水湖泊和水庫儲存了地球上87%的液態淡水，這凸顯制訂永續性消費、減緩氣候變遷新戰略的急迫性。（譯者：紀錦玲）

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