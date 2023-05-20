藍源搶下NASA訂單 打造登月計畫另一艘登陸器

（法新社華盛頓19日電） 美國國家航空暨太空總署（NASA）登月計畫2年前與馬斯克的太空探索科技公司（SpaceX）簽約打造首艘月球登陸器，今天改與對手公司、貝佐斯創立的藍源簽約打造另一艘。

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NASA為了目前訂於2029年執行的「阿提米絲5」（Artemis 5）登月任務，選擇由藍源（Blue Origin）負責製造登陸器。藍源首先將須證明，其登陸器能在沒有搭載機組人員的情況下安全着陸月球。

身為亞馬遜公司（Amazon）創辦人與前執行長的貝佐斯（Jeff Bezos）在推特（Twitter）寫道，他非常「榮幸能與NASA攜手踏上這趟將太空人送上月球的旅程，且這一次（太空人）會留下」。

這份合約總金額為34億美元（約新台幣1040億元）。但藍源負責月球運輸業務的副總裁庫魯瑞斯（John Couluris）在一場記者會上表示，藍源將投入「遠超過」合約的金額來開發這艘飛行器。

「阿提米絲」是NASA睽違50年的重返月球計畫，由多項任務組成，每項任務的複雜度遞增。

NASA在2021年選擇馬斯克（Elon Musk）的SpaceX為「阿提米絲3」任務建造登陸器，這是系列任務中首度有太空人實際踏上月球表面。

當時藍源也參與爭取這份價值29億美元的合約，並在SpaceX被選為唯一的登陸器供應商後，對NASA提起訴訟。但訴訟已經遭到駁回。

NASA去年同樣選擇由SpaceX的登陸器來執行「阿提米絲4」任務。不過，NASA當時便為計畫其餘任務向其他公司招標。

© 2023 AFP