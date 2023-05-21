西班牙風勢減緩 西部大火情況有所改善

（法新社馬德里20日電） 西班牙當局今天表示，消防人員和軍人正在設法控制西部的大火。這場火勢已迫使數百人從附近村莊撤離。

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法新社報導，民防協調員比亞（Nieves Villar）說：「今天，我們希望能重挫這場大火…這是一項非常艱鉅的任務。」他同時表示，鑒於近幾天高風速減弱，情況已經有所改善。

這促使地區森林防火和滅火部門於晚間宣布情況「穩定下來」。

但風勢預計要到明天才會終於趨於平靜，屆時可能會下些小雨。

西班牙西部與葡萄牙接壤的埃斯特雷馬杜拉（Extremadura）地區，皮諾夫蘭克阿多（Pinofranqueado）村落附近17日爆發大火。地方當局將此事歸咎於人為縱火，並說大火燒毀了約3500公頃的森林和灌木叢，並迫使數個村莊的約700人撤離。

此外，歐洲哥白尼（Copernicus）衛星系統的數據顯示，卡塞雷斯省（Caceras）有高達1萬2000公頃的土地受到大火影響。

西班牙過去3年降雨量皆低於平均值，目前正遭逢長期乾旱所苦，今年度已發生了多起野火。

而往年只在夏季看到的高溫，今年則是不尋常的於4月提早報到，讓當地乾旱情況更加嚴重。

去年是歐洲野火特別嚴重的一年，西班牙是受災最嚴重的國家。 （譯者：紀錦玲）

© 2023 AFP