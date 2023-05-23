沙國女性首登國際太空站

（法新社華盛頓22日電） 載有兩名沙烏地阿拉伯太空人的太空探索科技公司（SpaceX）太空船今天與國際太空站（ISS）對接，這是民間太空基礎設施開發商「公理太空公司」私人旅行任務的一環。

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乳癌研究人員巴納威（Rayyanah Barnawi）成為首位上太空的沙烏地女性；參加任務的還包括沙烏地阿拉伯皇家空軍（Royal Saudi Air Force）戰鬥機飛行員卡尼（Ali Al-Qarni）。

巴納威說：「在外太空跟各位打招呼，我在這裡不僅代表自己，也代表家鄉每個人、這個地區每個人的希望和夢想。」

任務指揮官、曾任美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人的惠特森（Peggy Whitson）表示：「我們真的很高興來到這裡。」

「這是一次很棒的發射，一次很棒的旅程，我們在上升的過程中玩得很開心，我們很高興能在這裡完成很多工作。」

第4名成員是美國田納西州商人肖夫納（John Shoffner）。

對接後大約兩個小時，這4人組進入國際太空站，加入已經在那裡的7名太空人行列。

太空探索科技公司（SpaceX）火箭昨天從美國佛羅里達州發射升空，經過約16小時後，飛抵國際太空站。

民間太空基礎設施開發商公理太空公司（Axiom Space）這項名為公理2號（Ax-2）的任務，是繼2022年4月後，第2趟完全私人前往國際太空站的任務。公理2號團隊將在太空站停留約10天，進行約20項實驗。

© 2023 AFP