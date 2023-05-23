聯合國：極端氣候死亡數銳減 早期預警系統立大功

（法新社日內瓦22日電） 聯合國世界氣象組織今天表示，過去半世紀以來，與氣候有關的災難激增，儘管早期預警系統的進步有助於減少人員傷亡，但造成的經濟損失卻愈來愈大。

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世界氣象組織（World Meteorological Organization）最新數據顯示，1970年至2021年間，極端天氣、氣候及降水有關的事件導致1萬1778起已通報的災難。

這些災難導致超過200萬人喪命，並造成4.3兆美元經濟損失。全球因極端氣候喪命的人當中，每10人就有9人身處發展中國家。

世界氣象組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）指出，本月席捲緬甸及孟加拉的熱帶氣旋摩卡（Mocha），證明了「最脆弱的族群如何不幸地蒙受天氣、氣候及降水相關災害最猛烈的衝擊」。

塔拉斯說：「過去，緬甸和孟加拉（在災難中）都有數萬人甚至數十萬人喪命，多虧了早期預警及災害管理，這些災難性的死亡率如今已走入歷史。」

世界氣象組織表示，儘管早期預警系統的進步有助於減少人員傷亡，天氣及氣候相關災難造成的經濟損失仍持續攀升。

世界氣象組織在聲明中表示：「經濟損失已然飆升，但在過去半個世紀里，早期預警及協調災害管理的進步，已大幅減少人類死傷。」預期未來相關經濟損失仍將呈現上升趨勢。

© 2023 AFP