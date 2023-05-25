哥倫比亞巴拿馬邊界6.6強震

（法新社波哥大24日電） 美國地質調查所（US Geological Survey）表示，哥倫比亞和巴拿馬邊界附近的加勒比海偏遠地區，今晚發生規模6.6強震。

（法新社波哥大24日電） 美國地質調查所（US Geological Survey）表示，哥倫比亞和巴拿馬邊界附近的加勒比海偏遠地區，今晚發生規模6.6強震。

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巴拿馬官員說，這起地震是該地區近年來記錄到最強烈的地震之一，目前未接獲災損通報。

美國地質調查所指出，震央位於巴拿馬東部城鎮奧巴爾迪亞港（Puerto Obaldia）外海約40公里。

哥倫比亞和美國當局排除了海嘯的可能性。

巴拿馬國家民防系統局（Sinaproc）指出，這起地震在巴拿馬各地都有感，包括首都巴拿馬市（Panama City）、鄰近的西巴拿馬（West Panama）地區以及庫納雅拉（Guna Yala）。

社群媒體用戶通報說，邊界兩邊都在劇烈搖晃。

邊界地區包括「達連隘口」（Darien Gap）。「達連隘口」是巴拿馬與哥倫比亞之間的叢林地帶，無證移民穿越此一危險雨林，只為偷渡美國。

© 2023 AFP