國際能源總署：太陽能投資將首度超越石油

（法新社巴黎25日電） 國際能源總署今天在報告中說，由於清潔能源支出超過化石燃料，預估今年太陽能投資將首度超越石油。

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雖然這是值得歡迎的發展，但國際能源總署（International Energy Agency, IEA）警告，化石燃料投資正在增加，而為了在2050年實現凈零排放的目標，化石燃料的投資應該迅速下降。

國際能源總署執行董事比羅爾（Fatih Birol）在能源總署最新能源投資報告發布的聲明中說：「清潔能源發展迅速，比許多人意識到的要快。」

他說：「這在投資趨勢中很明顯，清潔能源科技正在拉開與化石燃料的距離。」

根據能源總署的數據，今年清潔能源的投資預估將比2021年增加24%，到2023年將會超過1兆7000億美元。同一時期的化石燃料投資增幅為15%。

僅在5年前，清潔能源和化石燃料的投資額是相等的。但在結合各種因素下，特別是石油和天然氣的價格高昂和對供應的擔憂，導致可再生能源的支出激增超前。

比羅爾說：「一個鮮明的例子是對太陽能的投資，它將首度超過石油生產的投資額。」

能源總署預估，今年對太陽能發電的投資將達到3800億美元，而這筆投資主要用在太陽能光電板，而對石油勘探和開採的投資應會達到3700億美元。

能源智庫Ember的數據分析主管瓊斯（Dave Jones）說：「這使得太陽能成為真正的能源超級強權。」

© 2023 AFP