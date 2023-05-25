癱瘓逾10年植入大腦脊髓介面 荷男靠意念恢復行走

（法新社巴黎24日電） 研究人員今天表示，一名男子下半身癱瘓10多年後，現在靠着意念控制，重拾平穩行走的能力，這全都是拜植入介面重新連結大腦和脊髓所賜。

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不願透露姓氏的患者Gert-Jan說，這一醫療突破讓他擁有先前「沒有的自由」。

這位40歲的荷蘭人因單車意外導致脊髓受傷後，雙腿癱瘓十多年。根據發表在「自然」（Nature）期刊的研究，他使用一種新系統後，現在可以「自然」行走，無論是在地勢不平處，或是爬樓梯都沒問題。

這一進展是法國和瑞士研究人員努力十多年的成果。

這兩個植入物搭建起研究人員所說的「數位橋樑」，能連接Gert-Jan因事故失去的大腦與脊髓之間連結。

去年這支團隊展示，一種能傳送電脈衝刺激腿部肌肉運動的脊髓植入物，讓3名下半身癱瘓病人恢復了行走能力。

但裝上這類裝置，患者每次動腿都得按下按鈕。

Gert-Jan表示，上述裝置讓他抓不到「自然步伐」的節奏。

而今天發表的這項最新研究，是將脊髓植入物與稱為腦機介面（brain-computer interface）的科技結合，腦機介面植入大腦控制腿部動作區域的上方，利用根據人工智慧（AI）的演算法，即時解算大腦紀錄。

腦機介面可由此得知病患想如何移動腳部，再透過可置於拐杖或小型背包的可攜式裝置，將算出的資料傳輸至脊髓植入物，病患即可靠着意念控制行走，不用他人協助就能辦到。

© 2023 AFP