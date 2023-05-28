阿富汗伊朗爭水權 邊境爆衝突釀2死

（法新社喀布爾27日電） 阿富汗塔利班政權和伊朗為爭奪水權起爭端之際，塔利班當局說，雙方軍隊今天在邊境爆發衝突，造成兩人喪生。

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伊朗警方也證實此一事件發生，但沒有提供傷亡細節。伊朗梅爾通訊社（Mehr）報導，有一名伊朗邊防警察被殺。

雙方都指責對方先開槍。

儘管德黑蘭和喀布爾有外交關係，但伊朗並不承認阿富汗塔利班政府，最近兩國之間因水權爭端關係緊張。

伊朗上周要求阿富汗尊重其「水權」，並指責上游大壩攔截，導致流入哈蒙湖（Hamun Lake）的水量受到限制，此湖泊位於兩國共同邊界上。

阿富汗則將河流水量減少歸咎於氣候因素。

海曼德河（Helmand River）源於阿富汗中部海曼德省山區，流經1000多公里注入兩國邊界上的哈蒙湖。

伊朗堅稱，伊朗的水量配額是雙方在1973年達成的合法協議，並要求塔利班領導人遵守這項協議。上周伊朗表示，德黑蘭當局「保留」採取行動以解決爭端的權利。

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）本月18日巡視東南部希斯坦━俾路支省（Sistan-Baluchistan）乾旱情況時，他說：「我警告阿富汗統治者，應立即給予希斯坦━俾路支省人民用水權。」 （譯者：紀錦玲）

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