世界氣象組織首位女掌門 阿根廷籍氣象學家出線

（法新社日內瓦1日電） 聯合國世界氣象組織（WMO）今天投票選出阿根廷籍氣象學家索羅，成為該組織有史以來首位女秘書長，掌管WMO在追蹤氣候變遷方面的重要全球性角色。

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目前是聯合國世界氣象組織（World Meteorological Organization, WMO）副主席的索羅（Celeste Saulo），自2014年以來擔任阿根廷氣象局局長，在這次的大會投票中取得壓倒性票數。

WMO在氣候變遷方面的角色日益重要，59歲的索羅可能成為這項全球迫切議題方面知名的倡議家。

索羅當選後說：「在不平等和氣候變遷變成全球最大威脅之際，WMO必須推動加強氣象和水文服務，以保護人們和他們的經濟，提供及時有效的服務與早期預警系統。」

「我的企圖心是帶領WMO邁向全體成員的聲音能被同等傾聽，以最脆弱者為優先，所採取的行動符合他們每一位的需求和特殊性。」

現任秘書長是芬蘭籍氣象學家塔拉斯（Petteri Taalas），他將於明年1月最多連任1次的4年任期屆滿時卸職，由索羅接任。（編譯：劉淑琴/核稿：陳政一）

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