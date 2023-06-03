專家警告禽流感疫情空前 病毒正快速變異

（法新社巴黎3日電） 專家警告，造成世界各地鳥類禽流感病例數創新高的H5N1病毒正在迅速變異，呼籲各國加強對境內家禽接種疫苗。

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儘管專家對法新社強調，目前情況對人類構成的風險仍低；但他們指出，哺乳動物的禽流感病例正在顯着上升，令人擔憂。

H5N1病毒在1996年首度出現，原本大致僅限季節性流行。然而世界衛生組織（WHO）的動物流感研究合作中心主任韋比（Richard Webby）表示，2021年中期「出現某些變化」，導致禽流感病毒傳染性大增。

此後，禽流感疫情變成全年無歇，並且擴散到新的地區，造成野鳥大量死亡、數千萬隻家禽遭到撲殺。

身兼美國曼菲斯市（Memphis）聖朱德兒童研究醫院（St. Jude Children's Research Hospital）研究員的韋比告訴法新社，過去這段時間的世界禽流感疫情規模「絕對是」史上最大。

韋比領導的相關研究，成果本周發表在「自然通訊」（Nature Communications）期刊。當中顯示，H5N1病毒從歐洲傳播至北美洲，過程中快速變異。報告指出，病毒來到北美洲後毒性增強，意味可造成更危險的疾病。

研究人員還讓一隻雪貂感染其中一支新的禽流感病毒株。韋比說，他們意外發現雪貂腦部出現「大量」病毒，顯示這支病毒株比前幾支引發的疾病更嚴重。

韋比雖然強調，人類染上禽流感的風險仍然相當低；但H5N1病毒目前「並非停滯不變，而是正在變化」。「這的確使其加入一些基因特性、變得更像一種人類病毒的可能性增加，即便機率非常低。」

韋比還指出，被發現感染H5N1病毒的哺乳動物數量大增，是「非常、非常令人擔憂的跡象」。

南美國家智利上周表示，今年初以來在北部海岸累計發現近9000隻海獅、企鵝、水獺、鼠海豚和海豚死於禽流感。

大多數哺乳動物染上禽流感是因為吃了染疫的鳥類，但韋比說，西班牙一座貂場和南美洲沿岸海獅群出現「最令我們害怕」的跡象，也就是病毒可能正在哺乳動物之間傳染。

韋比表示，若要讓禽流感整體病例減少、進而降低人類感染風險，方法之一是各國對家禽施打疫苗。

中國、埃及和越南等少數國家已經推動過家禽接種禽流感疫苗，但其他許多國家因為考量部分地區的進口限制，以及擔心接種過疫苗的鳥類仍染疫後可能成為破口，因此對於施打疫苗意興闌珊。

不過，美國已在今年4月開始試驗可能給予鳥類施打的幾支禽流感候選疫苗。法國最近也表示，希望最快今年秋天開始推動家禽接種禽流感疫苗。（譯者：張正芊/核稿：戴雅真）

© 2023 AFP