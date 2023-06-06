加拿大天氣持續炎熱 今夏野火季恐歷來最嚴峻

（法新社渥太華5日電） 加拿大從太平洋到大西洋沿岸的大片森林和草原被燒成焦土後，官員今天警告，加國未來幾個月將面臨嚴峻的野火情勢。

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目前加國境內約有2萬6000人因大火而無家可歸；12萬人左右在過去一個月中某些時刻不得不逃離家園。

從最西部的卑詩省（British Columbia）到東岸的諾瓦斯科細亞省（Nova Scotia），迄今已燒毀約330萬公頃的土地。

加國總理杜魯道（Justin Trudeau）在記者會中表示：「我們的預測模型顯示，今年整個夏季可能是特別嚴峻的野火季節。」

官員指出，最近幾個月特別炎熱乾燥的天氣，預計將持續到8月。

加國自然資源部長威金森（Jonathan Wilkinson）表示，如果目前趨勢持續下去，「這很可能是…加拿大有史以來最嚴重的火災季節」，目前火燒面積已經是史上平均數的10倍。

目前加拿大各地有413處野火正在燃燒，其中有249處被列為火勢失控。 亞伯達（Alberta）、諾瓦斯科細亞和魁北克（Quebec）等3省已請求聯邦援助。

威金森表示，野火延燒風險可能「在6月升高，而且全國各地整個夏季都會維持異常高的風險水準。這顯示今年原本已是毀滅性的季節，很可能會變得更糟。」 （譯者：紀錦玲）

© 2023 AFP