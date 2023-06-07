北冰洋無冰恐比預期提早10年出現

（法新社巴黎6日電） 科學家今天表示，無論人類如何努力減少導致全球暖化的碳污染，北冰洋冰蓋最快將在2030年代的夏季消失，比預期中提早了10年。

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科學家在線上期刊「自然通訊」（Nature Communications）發表的報告說，即使巴黎氣候協定（Paris climate treaty）將全球暖化限制在攝氏1.5度範圍內，也無法阻止北極大片浮冰在9月融化。

報告的共同作者、漢堡大學海洋學研究所（University of Hamburg's Institute of Oceanography）教授諾茨（Dirk Notz）告訴法新社說：「將北極夏季海冰作為景觀和棲息地來保護，已經為時太晚了。」

「因為我們排放溫室氣體而導致氣候系統損失，這將是第一個主要部分。」

隨着時間的推移，冰蓋的減少會對天氣、人類和生態系統產生嚴重影響，這不僅衝擊到北極地區，也對全球各地造成影響。

韓國浦項工科大學（Pohang University of Science and Technology ）研究員、報告的主要作者閔升基（Seung-Ki Min，音譯）告訴法新社說：「永凍土層因溫室氣體融化，會加速全球變暖，而格陵蘭（Greenland）冰蓋的融化會導致海平面上升。」

厚達數公里的格陵蘭冰蓋，其所含冰凍水量足以將海平面擡升6公尺。

閔升基表示，2030年代（北冰洋）無冰的9月「要比聯合國科學諮詢機構政府間氣候變遷問題小組（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）最近的預測提早了10年」。

聯合國「政府間氣候變遷問題小組」於2021年一項具里程碑意義的報告「高度自信地」預測，到本世紀中葉，北冰洋將出現至少一次幾乎無冰狀態。

北極創紀錄的最小海冰面積為340萬平方公里，發生在2012年，而第二低和第三低的覆冰面積分別出現在2020年和2019年。

若北冰洋的覆冰面積小於100萬平方公里，科學家將之描述為「無冰」狀態，這約佔北冰洋總面積的7%。

© 2023 AFP