教宗將接受疝氣手術 預估住院幾天

（法新社梵蒂岡7日電） 天主教教廷表示，教宗方濟各將於今天在羅馬一家醫院接受腹部疝氣手術，預計他將在那裡停留「幾天」。

廣告 繼續瀏覽後續

教廷發言人布魯尼（Matteo Bruni）在聲明中說，86歲的教宗目前罹患疝氣，「引發反覆、痛苦和惡化的」癥狀。教宗曾在2021年接受結腸手術。

教宗昨天前往羅馬的傑梅利醫院（Gemelli hospital）並短暫停留，教廷表示，他在院內期間接受「臨床檢查」。

方濟各今天像往常一樣主持每周的公開接見，然後準備前往傑梅利醫院。

布魯尼說：「他將在午後接受剖腹和腹壁手術…在全身麻醉下進行。」

教廷說：「在醫療機構的停留將持續幾天，以利正常的術後過程和全面的功能恢復。」

方濟各10年來一直是世界13億天主教徒的領袖，他在過去1年中出現越來越多的健康問題。

教宗2021年7月在傑梅利醫院接受大腸憩室炎手術，這種疾病是腸內壁發展出突起囊狀物產生髮炎。他在10天後出院。

方濟各3月底還因支氣管炎住院3個晚上，在接受抗生素治療後康復。

他的右膝和坐骨神經也持續疼痛。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）

© 2023 AFP