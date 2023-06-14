1980年以來 極端氣候造成歐洲逾19萬人死亡

（法新社哥本哈根14日電） 歐洲環保署（European Environment Agency, EEA）今天表示，1980年以來，歐洲的極端氣候已造成近19萬5000人死亡，造成超過5600億歐元的經濟損失。

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歐洲環保署在報告中表示，1980年至 2021年間，「近19萬5000人因洪水、風暴、熱浪和寒潮、森林火災和塌方而死亡」。

歐洲環保署表示，在5600億歐元（6050億美元）的損失中，只有1700億歐元（即30%）獲得保險理賠。

歐洲環保署設立一個線上入口網站，整理出近期極端氣候影響的資料。

歐洲環保署專家卡茲米爾札克（Aleksandra Kazmierczak）告訴法新社：「為防止更多損失，我們必須儘快從因應極端氣候…轉為主動防備。」

根據最新資料，總死亡人數中，有81%是因為熱浪，而經濟損失也有15%是熱浪導致。

歐洲環保署表示，歐洲必須採取措施保護老齡人口，因為年長者對極端高溫特別敏感。

歐洲環保署表示：「多數國家調適政策和健康戰略都知道高溫對心血管和呼吸系統的影響，但只有不到一半涵蓋高溫的直接影響，如脫水或中暑。」

2022年夏天歐洲歷經多次熱浪，死亡人數比往年還多。但2022年的死亡人數並未列入今天公布的數據中。

歐洲環保署表示，2022年7月的死亡人數比2016至2019 年的月平均多5萬3000人，增加16%，但並非全部都直接歸因於高溫。

© 2023 AFP