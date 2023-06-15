土衛二冰下海洋蘊藏高濃度磷 科學家：是個驚人發現

（法新社華盛頓14日電） 根據今天發布的報告，研究人員在土星衛星「土衛二」冰下海洋噴出的冰晶中發現高濃度的磷。

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科學家根據美國國家航空暨太空總署（NASA）太空探測船卡西尼號（Cassini）搜集的資料，有了這項發現。

德國領導的國際科學家團隊先前證實，土衛二（Enceladus）的冰粒含有豐富的礦物質和複雜的有機化合物，包括胺基酸成分，正如科學家所知，這些物質與生命有關。

然而，在此之前，研究人員從未在其中發現磷。科學家認為，組成生物的6種必要化學元素為碳、氫、氧、氮、磷、硫，而磷是含量最少的一種。

研究主筆、柏林自由大學（Free University）行星科學家波斯柏格（Frank Postberg）在噴射推進實驗室的新聞稿中說：「這是首度在地球以外的海洋中發現這種基本元素。」

磷是DNA結構的基礎，也是地球上所有生命形式的細胞膜和載能分子的重要組成部分。

卡西尼號發現的地下海洋，有利微生物生存，使土衛二成為我們太陽系中地球以外宜居潛力最高的星球。

共同研究員、德州聖安東尼奧（San Antonio）西南研究院（Southwest Research Institute）的行星科學家格萊恩（Christopher Glein）說：「這種關鍵成分可能足夠豐富，足以支持土衛二海洋中的生命存在。這對天體生物學來說是個驚人發現。」

儘管如此，科學家強調，磷、複雜有機化合物、水和其他生命基本組成部分的存在，只是證明像土衛二這樣的地方可能宜居，而非確實有生命存在。無論是過去還是現在，科學家都沒有在地球以外的任何地方發現有生命存在。

格萊恩說：「生命是否可能起源於土衛二的海洋，仍是一個懸而未決的問題。」（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）

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