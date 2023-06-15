莫內名畫成目標 環保人士再出手抗議氣候危機

（法新社斯德哥爾摩14日電） 警方和館方說，環保人士今天把沾有顏料的手貼在瑞典斯德哥爾摩國家博物館（National Museum）一幅莫內畫作的防護玻璃上，在防護玻璃上留下兩枚醒目的紅手印。

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警方表示：「兩名年齡在25歲和30歲左右的女性被捕。」

環保組織「恢復濕地」（Aterstall Vatmarker）接受法新社採訪時，聲稱主使這場行動。

遭攻擊的是法國印象派畫家莫內（Claude Monet）1900年創作的The Artist's Garden at Giverny，館方告訴法新社，「還不清楚」畫作是否受損。

國家博物館在聲明中說，館內研究員正在檢查畫作有無損壞。發言人說，希望明天能得到更多資訊。

「恢復濕地」在臉書（Facebook）發布的影片中，可看到兩名女性，分別是一名護理師和一名護校學生，正在塗抹顏料，然後把手貼在玻璃上。

兩人高喊，「（氣候）形勢嚴峻」、「我們的健康受到威脅」。

「恢復濕地」發言人華格倫（Helen Wahlgren）接受法新社採訪時表示，氣候災難「也是一場健康危機」，「數百萬人已經死於氣候災難」。

「恢復濕地」表示：「像莫內畫作中那樣美麗的花園很快就會成為遙遠的記憶。」

華格倫指控瑞典政府未信守國際氣候承諾。

© 2023 AFP