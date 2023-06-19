巴西南部颶風來襲釀13死 4人下落不明

（法新社巴西新漢堡市18日電） 巴西當局今天最新消息指出，肆虐巴西南部的颶風過去一周造成至少13人喪生，數千人被迫撤離家園。

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南美最大國巴西遭遇連串天災，豪雨和強風15、16日連日侵襲，導致南大河州（Rio Grande do Sul）十多個城鎮損失慘重，包括州首府快樂港（Porto Alegre）。

南大河州民防局表示，在受災最嚴重的沿海城鎮卡拉亞（Caraa）又發現了2具遺體，使得這場颶風釀成的死亡人數累增至13人。

卡拉亞鎮昨天統計有20人失蹤，今天數字下修，但仍有4人下落不明。

在距離快樂港半小時路程、居民24萬人的聖萊奧波爾多 （Sao Leopoldo），雨量在18小時內累計達246毫米。快樂港市長瓦納齊（Ary Jose Vanazzi）強調，這是這座城市「史上從未見過的水準」。

然而，天氣預報稱下周周間氣溫將會下降，並有更多降雨，可能會進一步加劇受災情況。

近年來，巴西遭受一連串致命天氣災害，專家說氣候變遷正讓情況變得更糟。

今年2月，東南部聖保羅州（Sao Paulo）豪雨引發山洪和土石流，造成至少65人喪生。（譯者：紀錦玲）

© 2023 AFP