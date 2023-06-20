首度利用幹細胞制人類胚胎模型 引發監管呼聲

（法新社巴黎20日電） 科學家首度在實驗室使用幹細胞創造出類似於人類胚胎的結構。專家表示，這個研究領域應該審慎以待。

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世界各地多個實驗室在過去7天內相繼發布描述他們研究工作的預印本，但內容尚未經過同儕審查。

這些實驗室運用不同技術來促進人類胚胎幹細胞自我組成類似於胚胎的結構，過程中不需要精子、卵子或受精。胚胎幹細胞可以發展成任何類型的細胞。

這樣做的目的，是為科學家提供一個模型來研究人類胚胎，希望對造成出生缺陷的原因、遺傳疾病、不孕症和懷孕期間其他問題的原因，能夠有新的見解。基於倫理問題，這類研究過去限制重重。

第一份研究內容在14日公布。劍橋大學和加州理工學院學者哲妮卡-高茨（Magdalena Zernicka-Goetz）在波士頓舉行的國際幹細胞學會（International Society for Stem Cell Research）年會上，描述她團隊的工作。報告內容首先由英國「衛報」（The Guardian）報導。

以色列魏茲曼科學研究院（Weizmann Institute of Science）的韓納（Jacob Hanna）團隊15日發表研究預印本，詳細介紹他們利用幹細胞培植人類胚胎模型的工作。

哲妮卡-高茨團隊隨後迅速發表研究預印本，提供更多資訊。中國和美國的其他實驗室也紛紛跟進，都在上周晚些時候發布預印本。

研究人員反駁把這些細胞稱為「合成胚胎」的媒體報導，稱它們是從幹細胞上生長出來，嚴格來說並非合成細胞，也不應該被視為胚胎。

哲妮卡-高茨和韓納的實驗室都說，他們已經開發14天的胚胎模型。這是許多國家規定實驗室進行人類胚胎實驗的法定天數限制。

14天後，胚胎開始組織細胞以形成包括大腦在內的器官，這一時期被稱為「黑盒子」，因為人們對超過14天的人類胚胎所知甚少。

劍橋大學16日宣布已經啟動項目，將為英國的幹細胞人類胚胎模型制定第一套管理架構。

相關研究學者都強調，他們最終不會把這個胚胎模型放入人類子宮，即使放入，也不會製造出一個嬰兒。

英國法蘭西斯克利克研究中心（Francis Crick Institute）的布瑞斯柯（James Briscoe）呼籲研究人員必須「小心、謹慎和透明地進行」實驗。

「這麼做的危險之處在於，錯誤步驟或不合理的主張，將對大眾和政策制定者產生寒蟬效應，將是這個領域的重大挫折。」（譯者：林沂鋒/核稿：戴雅真）

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