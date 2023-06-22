歐洲7月發射歐幾里得天文望遠鏡 探索暗物質之謎

（法新社巴黎21日電） 歐洲太空總署（European Space Agency）今天宣布，已排定於7月1日發射「歐幾里得」（Euclid）天文望遠鏡，展開探索暗物質和暗能量之謎的任務。

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歐洲太空總署在推特上說，這次發射任務將由美國太空探索科技公司（SpaceX）的獵鷹9號（Falcon 9）火箭於佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）執行，於格林威治時間14時30分（台灣時間1日晚間10時30分）開始轉播。

歐幾里得天文望遠鏡原本規畫由俄羅斯聯合號（Soyuz）火箭發射上太空，但俄國去年2月入侵烏克蘭，受到西方國家制裁，繼而撤回發射系統。

歐洲太空總署於是轉而尋求億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司來執行這趟耗資14億歐元（約新台幣476億元）的任務。

歐幾里得天文望遠鏡重達2噸，高4.7公尺、寬3.5公尺，將與韋伯太空望遠鏡（James Webb Telescope）一樣停留在距離地球表面150萬公里處的第2拉格朗日點（second Lagrange point），並繪製3維（3D）宇宙地圖，涵蓋逾1/3天空的20億個星系。

歐幾里得天文望遠鏡將凝視100億光年外的深處，意即回顧宇宙100億年前的過去，主要目標是深入了解合計占宇宙結構95%的暗物質和暗能量。

暗物質和暗能量的存在目前純屬理論，但在科學家建構對於宇宙的有效理解方面仍有必要。

天體物理學者梅利耶（Yannick Mellier）本月稍早說，這項任務將讓科學家得以透過「時間片段」來重建宇宙138億年的歷史。

天文學界並不預期歐幾里得天文望遠鏡能發現暗物質和暗能量的真正本質，但他們希望歐幾里得前所未有的宇宙視角能有助於理解暗物質和暗能量如何隨着時間作用和演變。

當這項科學任務於10月啟動後，預料歐幾里得天文望遠鏡的第一批影像很快就會出爐，但科學家還需要一些時間來爬梳大量資料。

© 2023 AFP