斯里蘭卡的巨無霸問題：對抗塑膠污染

（法新社斯里蘭卡霍勒訥27日電） 斯里蘭卡大象和牛隻把塑膠吃下肚的畫面揪心，促成更嚴厲污染法的誕生；但環保人士警告，過去類似禁令屢遭漠視，新法能否落實還有待觀察。

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過去10年間，斯里蘭卡估計有20頭大象和不計其數的野生動物因一次性塑膠製品死亡。現在官員表示，1條禁止多種塑膠製品的法律預定數周內生效。

塑膠袋、塑膠瓶、塑膠包裝堵塞排水溝，引發都市水災，積水生蚊子，導致蚊子傳播、可能致命的登革熱激增。

斯里蘭卡環保官員賈辛赫（Anil Jasinghe）告訴法新社：「我們希望創造負責任使用塑膠的意識。」

他說，即將公布的規範將禁止販售塑膠餐具、塑膠杯、塑膠吸管和塑膠花等一次性塑膠製品。

這並非斯里蘭卡第1次試着對抗塑膠問題，賈辛赫坦承落實有其難度，像是2006年禁止超薄塑膠袋和保鮮膜的禁令，就被製造商公然蔑視。

他說：「當然我們有時會突襲檢查，但突襲沒辦法解決問題。」

「我們必須具備環保素養，讓生產線轉為更好、更環保的生產方式。」

2017年，斯里蘭卡首都可倫坡1處垃圾山崩塌，造成30多人死亡，數以百計民宅受損。垃圾場後來關閉。

不久後，斯里蘭卡禁用塑膠購物袋，但這項規定同樣沒有嚴格實施。

聯合國表示，斯里蘭卡使用的塑膠製品只有3%回收，還不到全球平均值7.2%的一半。

斯里蘭卡環境正義中心（Centre for Environmental Justice）2020年研究顯示，塑膠袋、保鮮膜、吸管等一次性塑膠製品，占都市垃圾的近1成5。

這個有2200萬人口的南亞國家每年製造150多萬公噸的塑膠垃圾，其中一半最後流向運河、河川，最後流入印度洋。

環保人士表示，清理塑膠、停止製造更多塑膠，對健康也有好處。

根據國立登革熱防治中心（National Dengue Control Unit），丟棄塑膠容器的地方，登革熱也會激增，登革熱擴散和塑膠垃圾之間有極大關聯。

無論目標是提升健康或是減少污染，反塑膠環保人士表示，持續落實依舊是關鍵。

環保組織ZeroPlastic Movement創辦人戴席瓦（Nishshanka de Silva）表示：「此舉立意良善，但我擔心他們能不能真正採取行動，真正落實。」

© 2023 AFP