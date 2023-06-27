減排速率增幅不夠 英恐難實現2030減碳目標

（法新社倫敦26日電） 英國政府應對氣候變遷挑戰的諮詢機構今天對國內清潔能源轉型緩慢表示擔憂，提醒實現目標的時間已經不多。

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法新社報導，獨立機構「氣候變遷委員會」（Climate Change Committee）表示與一年前相比，委員會對英國能在2030年底前實現減碳目標的信心「明顯下降」。

委員會指出，儘管新型電動汽車銷量成長及新的再生能源計畫提供「一線希望」，但「行動規模的整體速度緩慢，令人擔憂」。

氣候變遷委員會表示，部會首長過度押寶未經大規模推廣的技術，而不是鼓勵公眾減少高碳排活動。

2021年的格拉斯哥（Glasgow）聯合國氣候變遷會議上，英國承諾2030年底前將溫室氣體排放量較1990年的水準減少68%。

氣候變遷委員會指出，迄今為止碳排僅減量46%。委員會說距離2030年目標僅剩7年，等於英國在電力供應以外部門的年度減碳速率必須增4倍。

英相蘇納克（Rishi Sunak）內閣已批准英格蘭西北部一座新煤礦的建設計畫，同時政府也表示支持新的北海石油和天然氣勘探。

氣候變遷委員會表示，政府「沒有明確的政策」來實現脫碳鋼鐵生產、電網升級至再生能源基礎設施，特別是陸上風力發電，相關計畫都陷入瓶頸。（譯者：紀錦玲）

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