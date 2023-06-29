研究：住綠地附近比較不會老 平均年輕2.5歲

（法新社華盛頓28日電） 除了有助抵擋熱氣、促進生物多樣性，都市叢林里的公園和綠地還能讓人心情平靜。

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而根據「科學先端」（Science Advances）今天刊登的新研究，綠地不僅有上述好處，還能幫人減緩身體老化，可接觸綠地者比起無法接觸者生理上平均年輕2.5歲。

研究報告主筆、西北大學（Northwestern University）費恩柏格醫學院（Feinberg School of Medicine）博士後學者金（Kyeezu Kim）告訴法新社：「生活在更多綠意附近，能讓你比實際年齡年輕。」

先前就發現接觸綠色空間與心血管較健康以及降低死亡率有關，一般認為這是因為身體有更多活動、有社交互動，但先前並不清楚公園是否真能減緩細胞老化。

為了釐清這點，研究團隊檢視所謂的DNA甲基化。

過去研究顯示，使用DNA甲基化資料估計生理年齡的所謂「表觀遺傳時鐘」（epigenetic clock, 又稱「衰老時鐘」），是預測心血管疾病、癌症、認知功能等健康狀況的好指標，比起日曆年更能準確測量年齡。

金和同事在1986至2006年的20年間追蹤伯明罕（Birmingham）、芝加哥、明尼阿波利斯（Minneapolis）和奧克蘭（Oakland）4個美國城市的900多名白人和非裔。

研究小組運用衛星成像評估受試者居住地和周圍植被以及公園的距離，並將這些數據與研究15年和20年採集的血液樣本進行配對，來判定他們的生理年齡。

研究小組建立統計模型來評估結果，並控制可能影響結果的變數，如教育、收入，以及吸菸等行為因子，結果發現，與房屋周邊綠化率20%者相比，住家5公里半徑綠化率30%者，生理年齡平均年輕2.5歲。

但這種好處並非人人平等，擁有更多綠色空間的非裔生理年齡僅年輕1歲，白人則年輕3歲。

金錶示：「其他因子，例如壓力、周圍綠色空間的品質以及其他社會支持，都可能影響綠色空間在生理衰老方面帶來的好處。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

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