英國創下最熱6月紀錄 平均溫度達攝氏15.8度

（法新社倫敦3日電） 英國氣象局（British Meteorological Office）今天表示，國內今年6月在平均溫度和平均最高溫度兩方面，都創下歷來最熱6月的紀錄。

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英國氣象局在聲明中表示：「英國2023年6月平均溫度為攝氏15.8度，是自1884年以來一系列（高溫）的最高點。」

根據臨時數據，2023年6月的平均溫度打破了1940年和1976年6月測得的14.9度紀錄，足足高了0.9度。

國家氣候資訊中心（National Climate Information Centre）科學部門主管麥卡錫（Mark McCarthy）說：「這是官方認證英國有紀錄以來最熱的6月。」

他說，今年6月最熱的一天，氣溫達到攝氏32.2度，「驚人的是，這個月大部分時間的溫度都很高，許多地方的溫度達到25度上下，有時甚至略高於30度」。

氣象局表示，英國的4個組成國英格蘭、蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭，也各自通報了當地有紀錄以來最熱的6月。

由於民眾對飲用水的需求創下新高，英格蘭東南部部分地區實施了限水措施。

同時，蘇格蘭部分地區基於河川湖泊水位下降，已發布缺水警報。

英國氣象局首席研究員戴維斯（Paul Davies）說：「除了自然變化之外，人為引發氣候變遷造成地球大氣升溫，也助長了氣溫創下新高紀錄的可能性。」

英國「綠色和平組織」（Greenpeace）氣候事務負責人伊凡斯（Mel Evans）指責英國首相蘇納克（Rishi Sunak）失職，未採取足夠行動因應氣候變遷。

連蘇納克自己的氣候變遷諮詢機構上周都批評政府過渡到乾淨能源的步調慢半拍，同時警告，再不快點就來不及達成目標了。

© 2023 AFP