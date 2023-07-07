受氣候變遷與聖嬰現象影響 2023年6月氣溫飆新高

（法新社巴黎6日電） 歐洲聯盟（EU）氣候監測機構今天表示，全球上個月出現史上最熱的6月，氣候變遷與聖嬰現象（El Nino）看來可能為北半球帶來另一個酷熱的夏天。

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哥白尼氣候變化服務（Copernicus）也表示，初步數據顯示4日是史上最熱的一天，打破前一天剛創下的紀錄。

2023年剛過一半，現在創下的史上最熱6月，只是一系列紀錄中的最新一個，西班牙已陷入乾旱，中國與美國也出現猛烈的熱浪。

哥白尼氣候變化服務在聲明中說：「這是全球溫度最高的6月，比1991年到2020年平均溫度高出攝氏0.5度多一點，以大幅差距超越在2019年6月創下的紀錄。」

哥白尼氣候變化服務表示，西北歐各地的6月氣溫都創下紀錄新高，而加拿大、美國、墨西哥、亞洲與澳洲東部部分地區，氣溫「也比平常明顯高出許多」。

另一方面，澳洲西部、美國西部與俄羅斯西部的天氣比平常涼爽一些。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）說：「我們現在觀察到的情況證明了氣候變遷失控。」

他重申希望「開發中國家能儘可能在2040年實現凈零排放，而新興國家能儘可能在2050年前達成目標」。

© 2023 AFP